Guerra in Iran, allarme ortofrutta italiana

Problemi sugli scambi commerciali di prodotti agricoli, in particolare del fresco

Il conflitto in Iran ha affetti anche sugli scambi commerciali di prodotti agricoli, in particolare del fresco. Lo fa notare Confagricoltura in un comunicato ufficiale, secondo cui "la chiusura dello stretto di Hormuz sta creando tensioni su più fronti": non solo l’aumento dei costi dell’energia e del petrolio, ma anche lo stop alle consegne in programmazione preoccupa gli imprenditori agricoli che...

