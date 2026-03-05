Do you want to access to this and other private contents?
Guerra in Iran, allarme ortofrutta italiana
Problemi sugli scambi commerciali di prodotti agricoli, in particolare del fresco
Il conflitto in Iran ha affetti anche sugli scambi commerciali di prodotti agricoli, in particolare del fresco. Lo fa notare Confagricoltura in un comunicato ufficiale, secondo cui "la chiusura dello stretto di Hormuz sta creando tensioni su più fronti": non solo l’aumento dei costi dell’energia e del petrolio, ma anche lo stop alle consegne in programmazione preoccupa gli imprenditori agricoli che...
EFA News - European Food Agency
