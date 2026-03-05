Do you want to access to this and other private contents?
Pinsami, la crescita frutta un posto nel ranking FT 1000
L'azienda nell'Europe’s fastest growing companies
Pinsami, leader italiana nella produzione di basi pinsa, entra per la quinta volta consecutiva nel ranking FT 1000 - Europe’s Fastest Growing Companies, stilato dal Financial Times con la società di ricerca tedesca Statista. Il riconoscimento, sottolinea il comunicato ufficiale, "evidenzia la crescita dell’impresa emiliana" che nel trienno considerato dalla classifica (2021-2024) ha visto le proprie entr...
Fc - 58064
EFA News - European Food Agency
