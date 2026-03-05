It does not receive public funding
Pinsami, la crescita frutta un posto nel ranking FT 1000

L'azienda nell'Europe’s fastest growing companies

Pinsami, leader italiana nella produzione di basi pinsa, entra per la quinta volta consecutiva nel ranking FT 1000 - Europe’s Fastest Growing Companies, stilato dal Financial Times con la società di ricerca tedesca Statista. Il riconoscimento, sottolinea il comunicato ufficiale, "evidenzia la crescita dell’impresa emiliana" che nel trienno considerato dalla classifica (2021-2024) ha visto le proprie entr...

