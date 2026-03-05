Carraro India : contratto per i nuovi trattori agricoli

Carraro India ha firmato un contratto di servizi di ingegneria con TI Clean Mobility Private Ltd – Montra Electric per lo sviluppo e l'industrializzazione di un innovativo sistema di trasmissione elettrica progettato per una nuova generazione di trattori agricoli. Non è stata resa nota l'entità finanziaria del contratto.

Questo accordo, sottolinea il comunicato uficiale, "conferma ancora una volta le capacità di Carraro India" e "rafforza la propria posizione strategica" all'interno del settore come uno dei principali attori tecnologici nella meccanizzazione agricola.

"Questo significativo traguardo segna un momento cruciale per la nostra azienda come fornitore di prodotti tecnologici per l'industria dei trattori indiana. Siamo fiduciosi che questa tecnologia innovativa migliorerà notevolmente le capacità dei trattori, offrendo un'efficienza e sostenibilità superiori - ha dichiarato Balaji Gopalan, managing director di Carraro India Limited - Questo sviluppo sottolinea la nostra dedizione all'innovazione e all'eccellenza nel segmento dei trattori agricoli e riflette il nostro impegno a fornire soluzioni all'avanguardia ai nostri clienti. Dopo l'industrializzazione, attendiamo l’inserimento con successo dell'ETransaxle nella nostra gamma di prodotti".