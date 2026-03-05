Amcor amplia lo stabilimento in Italia

Amcor, leader globale nello sviluppo e produzione di soluzioni di imballaggio responsabili, ha investito in un nuovo reparto di produzione presso il proprio sito Amcor Flexibles a Lugo di Vicenza (VI). La struttura, recentemente ampliata, è dedicata alla produzione di film riciclabili ad alta barriera per una vasta gamma di formati di imballaggio. Il nuovo reparto consente la produzione su larga s...