Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Amcor amplia lo stabilimento in Italia
Amcor Flexibles, 7mila mq a Lugo di Vicenza per soddisfare la domanda di imballaggi riciclabili
Amcor, leader globale nello sviluppo e produzione di soluzioni di imballaggio responsabili, ha investito in un nuovo reparto di produzione presso il proprio sito Amcor Flexibles a Lugo di Vicenza (VI). La struttura, recentemente ampliata, è dedicata alla produzione di film riciclabili ad alta barriera per una vasta gamma di formati di imballaggio. Il nuovo reparto consente la produzione su larga s...
Fc - 58078
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency