Bonduelle Italia: Andrea Dalla Fini è il nuovo Cfo

Bonduelle Italia annuncia la nomina di Andrea Dalla Fini a Chief Performance & Finance Officer (Cfo) e membro del Comitato di Direzione Italia a partire da marzo 2026. Dalla Fini porta con sé quasi vent’anni di esperienza in ambito Finance, Controlling, FP&A, M&A e Corporate Investments, maturata in contesti multinazionali tra cui Sony, Reckitt Benckiser, Ice Group e Compo Expert.

Dopo la laurea in Business Administration presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha conseguito un Master in Corporate Strategy e seguito programmi executive in Finance & Controlling presso la Sda Bocconi, oltre a un programma in Venture Finance presso l’University of Oxford. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità sia a livello nazionale che internazionale, guidando progetti di crescita, implementazioni Erp e Business Intelligence, operazioni di M&A e integrazioni post-acquisizione.

Nel suo nuovo ruolo, Dalla Fini avrà la responsabilità di rafforzare la performance, la governance finanziaria e accompagnare la trasformazione dell’organizzazione. “Siamo lieti di accogliere Andrea Dalla Fini in Bonduelle Italia. La sua solida esperienza internazionale e la visione orientata alla collaborazione rappresentano un valore importante per la nostra organizzazione. Sono certo che, con il suo contributo, sapremo affrontare con successo le sfide future e cogliere nuove opportunità di sviluppo”, dichiara Federico Odella, amministratore delegato di Bonduelle Italia.

"Metterò al servizio del team la mia esperienza, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le diverse funzioni e promuovere soluzioni che possano garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali, sostenendo la crescita di Bonduelle in Italia”, dichiara da parte sua Andrea Dalla Fini.