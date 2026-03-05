Macfrut 2026: un'esplosione di mango e avocado

Tutto il mondo di Mango e Avocado a Macfrut 2026. Prodotti simbolo dell’edizione numero 43 della Fiera, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile, saranno i protagonisti di un evento internazionale che fa incontrare l’intera filiera, dalla produzione alla commercializzazione, analizzando tematiche agronomiche, trend di mercato, opportunità di sviluppo, sino all’analisi di veri e propri case history dalle principali realtà mondiali. Un’occasione di business per creare nuovi contatti, stringere accordi commerciali, incontrare top buyer.

“Mango and Avocado Explosion”: questo il titolo dell’evento che si sviluppa nei tre giorni della kermesse fieristica, mettendo al centro due prodotti sempre più protagonisti nel mercato globale per un business in valore che oltrepassa gli 80 miliardi di dollari. Uno scenario che interessa da vicino anche l’Italia come aveva evidenziato una puntata della Macfrut Academy. Analizzando dati Ismea, l’Avocado nel nostro Paese registra un vero e proprio boom delle importazioni (periodo 2018-2022) con una crescita in tripla cifra (+120%). L’Italia è al sesto posto nel consumo di avocado tra i Paesi europei con circa 40mila tonnellate, con una crescita dei consumi negli ultimi cinque anni del +179%, seconda migliore performance in Europa dietro solo alla Spagna (+203%). Percorso in parte diverso per il Mango (sempre dati Ismea), anch’esso con una importante crescita sempre sul fronte dell’import (+37%). Una famiglia su cinque acquista Mango e lo fa prevalentemente per il piacere del prodotto. Interessanti le conclusioni della puntata della Macfrut Academy affidate a Fabio Del Bravo di Ismea: “Tutti gli indicatori fanno emergere chiaramente una previsione di crescita nel breve e medio periodo per entrambi i prodotti (avocado e mango)”.

“Mango and Avocado Explosion”In questo scenario si pone la tre giorni internazionale a Macfrut, che si apre martedì 21 aprile alle 14.30 con la sessione dedicata al Mango. Si parte con un’analisi di produzione e mercati con gli interventi di Freshfel Europe, forum della filiera europea della frutta e verdura fresca, a cui fa seguito Fruitmarket Agribusiness, importante importatore olandese. La sessione si chiude con case history da tre Continenti: Brasile, Colombia, Egitto e India. Al termine tropical cocktail.Mercoledì 22 aprile focus su Avocado con relazioni di produzione e mercati del World Avocado Organisation (Wao), insieme a gruppi leader della distribuzione europea. A seguire i case history da Perù, Italia, Kenya e Repubblica Dominicana. Alle ore 13.00 Cooking contest & Light Lunch a cura degli IAL Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia. Nel pomeriggio Business Meetings con focus su mango e avocado riservati agli espositori.L’ultima giornata, giovedì 23 aprile, pone l’attenzione al nostro Paese: "Mango e Avocado, un'opportunità per il Sud Italia”. A confronto Fruitimprese, mondo accademico (Università di Palermo), organizzazioni professionali (Coldiretti e Confagricoltura), insieme alle testimonianze di aziende italiane. La giornata si chiude con il racconto di importanti case history in due sessioni: “Mango e avocado nella Gdo italiana” e “La parola ai produttori e vivaisti”.

Nelle giornate del 21 e 22 aprile sono previste degustazioni e un Concorso gastronomico internazionale grazie al progetto curato da Ial Emilia Romagna, Ial Lombardia e Ial Friuli Venezia Giulia, che coinvolge studenti e docenti. L’iniziativa “Mango e avocado nella ristorazione: tecniche, creatività e nuove esperienze di consumo” mira attraverso degustazioni, show di mixology e un contest gastronomico a favorire la conoscenza dei prodotti protagonisti di Macfrut 2026 e la loro versatilità in cucina. Il 21 è in programma la realizzazione di Cocktail e bevande a base di mango & avocado, il 22 il cooking contest che vedrà impegnate le squadre dei tre Ial nell’esecuzione di piatti creativi.