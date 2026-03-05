Acqua Sant'Anna: nuovo assetto societario e organizzativo

A seguito della scomparsa di Alberto Bertone (leggi notizia EFA News), che ha guidato Acqua Sant’Anna "con visione imprenditoriale, lungimiranza e profondo senso di responsabilità", la Società comunica la definizione di un nuovo assetto societario e organizzativo, "nel segno della continuità e dello sviluppo". A riferirlo è una nota dell'azienda piemontese.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nuova governance con l’obiettivo di "garantire stabilità, coerenza strategica e ulteriore impulso a un percorso di crescita solido e costante avviato fin dalla fondazione dell’azienda", che nel 2026 celebra trent’anni di storia.

La nuova struttura societaria prevede la nomina di Fabrizio Bertone alla presidenza e di Luca Cheri ad amministratore delegato. Il Consiglio di Amministrazione si amplia inoltre con l’ingresso di Filippo Bertone e Giuseppe Bertone, espressione della terza generazione della famiglia, a testimonianza della continuità imprenditoriale e del rafforzamento della governance.

“Raccogliamo l’eredità professionale e umana di Alberto Bertone con grande rispetto e senso di responsabilità. Il nostro impegno è proseguire nel percorso di sviluppo dell’azienda valorizzando i principi che ne hanno guidato la crescita: le persone, la qualità del prodotto, l’innovazione e la sostenibilità”, ha dichiarato Cheri.

Il nuovo assetto si inserisce in un percorso evolutivo volto a consolidare ulteriormente il posizionamento dell’azienda sul mercato e a cogliere le opportunità di sviluppo future.