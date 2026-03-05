Birra: ok definitivo a riforma regole produzione

Superamento del Dpr 1498/1970 e nuove regole moderne per la produzione della birra italiana: entro sei mesi un decreto interministeriale definirà caratteristiche analitiche e requisiti qualitativi aggiornati per le diverse tipologie di birra, archiviando definitivamente una normativa ferma al 1970 (leggi notizia EFA News). È questo l’effetto concreto dell’approvazione definitiva del Ddl Pmi da parte del Senato in seconda lettura, dopo il precedente passaggio alla Camera, che rende legge dello Stato l’emendamento a firma del senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura di Palazzo Madama.

Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale decorreranno i 180 giorni entro cui il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero della Salute, dovrà adottare il decreto attuativo. Con la sua entrata in vigore, saranno formalmente superati i limiti su parametri come acidità, anidride carbonica, limpidità, ceneri e tenore alcolico, previsti dal Dpr 1498/1970.

Per Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti italiani, si tratta di un risultato di grande rilievo, frutto di un lungo confronto istituzionale e di un lavoro costante volto a dimostrare l’inadeguatezza di una disciplina ormai superata e penalizzante, in particolare per i piccoli birrifici indipendenti. ln particolare, l'associazione ha sottolineato l'incompatibilità della normativa vigente "con gli standard produttivi contemporanei nonché in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare con il Regolamento CE 852/2004 sull’autocontrollo e la sicurezza alimentare".

“È un passaggio storico per il nostro settore. Finalmente si apre la strada a una normativa coerente con l’evoluzione produttiva, con gli standard europei e con la crescente qualità delle produzioni italiane”, dichiara Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai, che ringrazia il senatore De Carlo e rinnova la piena disponibilità a collaborare alla stesura del decreto. “Siamo pronti a lavorare fin da subito al tavolo tecnico che sarà convocato dal ministro Francesco Lollobrigida", prosegue Ferraris. "Ora serve un confronto rapido e fondato su basi tecniche solide, per tradurre questo risultato in una riforma efficace e concreta”.