Grappa: ambasciatrice del Made in Italy

Si celebra oggi la Giornata Internazionale dedicata al prodotto.

La Giornata Internazionale della Grappa celebra oggi uno dei distillati più identitari del patrimonio agroalimentare italiano e l’unico ottenuto esclusivamente da vinacce prodotte e distillate in Italia. Un prodotto unico al mondo che racchiude storia, territorio, cultura e lavoro e che oggi, forte delle sue radici, guarda sempre più oltre i confini nazionali, portando nel mondo l’eccellenza del Made in Italy.

Nata dalla secolare tradizione distillatoria italiana e strettamente legata ai territori vitivinicoli da cui provengono le vinacce, la grappa rappresenta molto più di un semplice distillato. È il risultato di un sapere artigianale tramandato nel tempo e della capacità di valorizzare una materia prima ricca di aromi come la vinaccia trasformandola, attraverso la distillazione, in un prodotto di grande identità. In ogni grappa si ritrovano il carattere dei vitigni, le peculiarità dei territori e lo stile delle distillerie che la producono: elementi che danno vita a un patrimonio di profumi, struttura ed eleganza unico al mondo. Proprio questa profonda relazione con la terra e con la cultura del vino rende la grappa un autentico ambasciatore del Made in Italy, capace di raccontare all’estero la qualità, la tradizione e la diversità delle nostre regioni.

"La Giornata Internazionale della Grappa rappresenta quindi un momento di celebrazione collettiva che coinvolge appassionati, produttori, professionisti del settore e consumatori, anche attraverso momenti di degustazione che uniscono idealmente l’Italia ai tanti estimatori della grappa presenti in tutto il mondo", si legge in una nota congiunta di Nuccio Caffo, presidente del Consorzio Nazionale Grappa, Cesare Mazzetti, presidente Assodistil, e Marcello Vecchio, presidente dell'Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti.

"Un’occasione per ribadire come questo distillato, pur profondamente radicato nei territori italiani, abbia ormai conquistato un pubblico sempre più ampio anche sui mercati internazionali", prosegue la nota. "Negli ultimi anni la grappa ha dimostrato una straordinaria capacità di rinnovarsi. Accanto al suo ruolo storico di protagonista del fine pasto, oggi viene sempre più apprezzata anche in contesti diversi e contemporanei. Cresce, ad esempio, l’interesse per gli abbinamenti gastronomici, dove la grappa accompagna con eleganza cioccolato, salumi e formaggi esaltandone profumi e complessità".

"Allo stesso tempo trova spazio nelle esperienze sensoriali legate al sigaro, mentre il mondo della mixology la riscopre come ingrediente di grande carattere, capace di entrare in cocktail moderni e creativi che ne interpretano in chiave nuova la ricchezza aromatica. Questa versatilità testimonia la modernità di un prodotto che, pur mantenendo salde le proprie radici, continua a dialogare con i nuovi stili di consumo. Da prodotto profondamente legato ai territori italiani, la grappa è oggi sempre più presente anche oltre i confini nazionali, contribuendo a diffondere nel mondo la cultura distillatoria italiana e rafforzando il posizionamento del Made in Italy nel settore degli spirits. La stessa istituzione di una Giornata Internazionale dedicata alla grappa", concludono i tre presidenti, "testimonia come questo distillato rappresenti ormai un simbolo riconosciuto della tradizione italiana anche a livello globale".