Fertilizzanti, agricoltori europei in allarme

Le comunità agricole europee chiedono un'azione urgente in vista del Piano d'azione dell'UE sui fertilizzanti. Lo sottolineano in un comunicato Copa e Cogeca secondo cui, in vista del tanto atteso Piano d'azione sui fertilizzanti, le due organizzazioni degli agricoltori europei hanno pubblicato un "documento di posizione" completo che delinea misure concrete a livello UE per affrontare la crisi dei fertilizzanti e garantire la stabilità del mercato a lungo termine.



"Il messaggio del settore è chiaro - riporta la nota del Copa e Cogeca - L'UE ha gli strumenti per agire e sono urgentemente necessarie misure decisive per salvaguardare la redditività delle aziende agricole e la sicurezza alimentare dell'Europa in un contesto geopolitico sempre più turbolento. A seguito della mobilitazione di migliaia di agricoltori a Bruxelles lo scorso dicembre che chiedevano un'azione urgente sui prezzi dei fertilizzanti, i Praesidia del Copa e della Cogeca hanno approvato la posizione comune del settore agricolo su una serie completa di misure immediate, a medio e lungo termine per fornire sollievo e ripristinare la stabilità del mercato".



"I fertilizzanti - prosegue la nota - sono indispensabili per la produzione europea di alimenti e mangimi e un pilastro della sicurezza alimentare dell'Europa. Quando i costi aumentano oltre i livelli sostenibili, la redditività delle aziende agricole è gravemente compromessa, mettendo a rischio la sovranità alimentare dell'Europa. Il documento di posizione del Copa e della Cogeca individua una serie di soluzioni pratiche a livello UE che la Commissione dovrebbe integrare urgentemente nel Piano d'azione sui fertilizzanti".



"Le misure immediate - sostengono le due organizzazioni -. includono la sospensione del CBAM per i fertilizzanti e la mitigazione del suo impatto sui costi, nonché la sospensione dei dazi NPF e delle misure antidumping sulle importazioni di fertilizzanti. Per ridurre la dipendenza dai fertilizzanti sintetici, la Direttiva Nitrati dovrebbe essere modificata senza indugio per consentire una maggiore flessibilità nell'uso del letame, ove giustificato dal punto di vista agronomico, e per autorizzare l'uso del digestato al di sopra delle soglie attuali".



"Il documento chiede inoltre norme armonizzate per aumentare l'uso di nutrienti organici e riciclati, che possono sostituire l'azoto sintetico senza compromettere le rese, rafforzando al contempo l'autonomia strategica dell'Europa. I criteri RENURE dovrebbero essere allineati alle raccomandazioni del Centro comune di ricerca per garantire la piena neutralità tecnologica. Allo stesso tempo, l'Osservatorio del mercato dei fertilizzanti dovrebbe essere rafforzato, le regole di concorrenza dovrebbero essere rigorosamente applicate e il mercato dovrebbe essere attentamente monitorato per fornire agli agricoltori informazioni affidabili sulla disponibilità di fertilizzanti e su prezzi equi".



"Il prossimo Piano d'azione sui fertilizzanti - aggiunge la nota - deve riflettere le realtà agronomiche ed economiche sul campo, fornire un aiuto immediato e tracciare un percorso credibile verso una gestione sostenibile dei nutrienti. Il Copa e la Cogeca invitano pertanto la Commissione europea ad agire con decisione. Queste misure rappresentano l'azione minima necessaria per affrontare una crisi che gli agricoltori segnalano da anni e che potrebbe avere conseguenze di vasta portata per l'Unione europea, che vanno ben oltre il settore agricolo".