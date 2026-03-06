E' morto Antonio Maschio, il re dei trattori made in Italy

È deceduto a 87 anni Antonio Maschio, co-fondatore insieme ai fratelli Egidio e Giorgio di Maschio Gaspardo, società di Campodarsego (Padova) leader in Italia e nel mondo nel settore delle macchine agricole. Lo hanno reso noto il presidente del Veneto, Alberto Stefani, e il presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia che ha commemorato l'imprenditore ricordandolo come "un protagonista dell’imprenditoria veneta e della meccanizzazione agricola, un uomo che ha saputo partire dal proprio lavoro manuale e trasformare il mestiere, la fatica e l’ingegno in una grande impresa, radicata nel territorio e capace di parlare al mondo".

Anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida si è unikto al coro di quanto piangono la scomparsa di Antonio Maschio. "Esprimo il mio più profondo cordoglio alla presidente di FederUnacoma, Mariateresa Maschio, per la scomparsa del padre Antonio. Imprenditore lungimirante e appassionato, ha dato un contributo rilevante alla crescita della meccanizzazione agricola italiana e alla sua valorizzazione sui mercati internazionali. Il suo esempio resta un patrimonio prezioso. Alla famiglia Maschio e a tutti i collaboratori del gruppo va la mia vicinanza in questo momento di dolore”.

In una nota ufficiale, Federacma, la Federazione delle Associazioni nazionali del commercio e dei servizi per le macchine agricole, operatrici e da giardinaggio aderente a Confcommercio, "esprime la propria partecipazione al dolore della famiglia Maschio per la scomparsa di Antonio Maschio, protagonista dello sviluppo della meccanizzazione agricola italiana".

“Alla presidente di FederUnacoma, Mariateresa Maschio, e a tutta la famiglia desidero far giungere la vicinanza mia personale e di tutta Federacma – dichiara il presidente Andrea Borio - Antonio Maschio ha rappresentato una figura di riferimento per l’industria delle macchine agricole, contribuendo con il suo lavoro e la sua capacità imprenditoriale alla crescita di un comparto oggi centrale per l’agricoltura moderna. La sua attività - prosegue Borio - ha accompagnato l’evoluzione tecnologica delle attrezzature agricole e il rafforzamento di una filiera che unisce produttori, rete commerciale e aziende agricole. Il segno lasciato dal suo impegno resterà nella storia del settore”.

Federacma si unisce al dolore della famiglia Maschio, della presidente Mariateresa Maschio e di tutta FederUnacoma, ricordando con stima l’imprenditore e l’uomo che ha contribuito allo sviluppo della meccanizzazione agricola nel nostro Paese.