Fao/2. Grano: si prospetta calo produttivo globale

La Fao ha pubblicato le ultime previsioni aggiornate sulla produzione di grano per il 2026, con dati preliminari che indicano un probabile calo globale di circa il 3%, raggiungendo gli 810 milioni di tonnellate, pur rimanendo al di sopra della media degli ultimi cinque anni.

Si prevede che gli agricoltori dell'Unione Europea, della Federazione Russa e degli Stati Uniti d'America ridurranno la superficie seminata a grano invernale in risposta al calo dei prezzi delle colture. Le prospettive di produzione in India, tuttavia, sono generalmente favorevoli, supportate da semine record, favorite dagli incentivi governativi. Le prospettive sono positive anche per il Pakistan e ampiamente favorevoli in Cina.

Il nuovo Bollettino Fao sull'offerta e sulla domanda di cereali fornisce anche una prima previsione sulla produzione di mais a sud dell'equatore. L'espansione delle superfici seminate e le condizioni meteorologiche favorevoli indicano produzioni superiori alla media in Argentina e Brasile. In Sudafrica, è verosimile che le grandi piantagioni porteranno a un secondo raccolto di mais consecutivo eccezionale nel 2026, sebbene quest'ultimo potrebbe essere inferiore al livello del 2025 a causa di condizioni meteorologiche irregolari che ridurranno le rese in alcune province.

Il rapporto della Fao ha anche rivisto al rialzo la sua stima per la produzione cerealicola globale del 2025, portandola al livello record di 3.029 milioni di tonnellate, con un aumento del 5,6% rispetto all'anno precedente.

Anche le previsioni per l'utilizzo mondiale di cereali nel 2025/26 sono state riviste al rialzo, al livello record di 2.943 milioni di tonnellate, con aumenti previsti per grano, cereali secondari e riso. Le nuove stime indicano che le scorte cerealicole mondiali probabilmente saliranno a 940,5 milioni di tonnellate entro la fine delle stagioni, con un conseguente rapporto scorte/consumo cerealicolo globale del 31,9%.

Le ultime previsioni della Fao per il commercio mondiale di cereali durante la campagna di commercializzazione 2025/26 (luglio/giugno) si attestano a 501,7 milioni di tonnellate, con un aumento del 3,5% rispetto ai 12 mesi precedenti e il secondo livello più alto mai registrato.