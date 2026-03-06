Bologna Fiere, le banche sostengono piano di sviluppo

BolognaFiere S.p.A., società quotata sul segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan, tra i principali operatori fieristici internazionali, rende noto che è stato sottoscritto un contratto di finanziamento secured per un importo complessivo pari a 134,5 milioni di euro con un pool di primarie banche e istituzioni finanziarie italiane che comprende Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e BPER CIB, in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Mandated Lead Arranger, UniCredit in qualità di Bookrunner e Mandated Lead Arranger e Cassa Depositi e Prestiti in qualità di Mandated Lead Arranger.

Il finanziamento, con scadenza al 2037, è stato strutturato in una linea capex di 55 milioni di euro, volta a supportare gli investimenti necessari alla realizzazione del nuovo padiglione polifunzionale, in una linea finalizzata al rifinanziamento dell’attuale esposizione per 71,5 milioni di euro, oltre a una linea revolving di 8 milioni di euro per generiche esigenze di cassa.

L’operazione consentirà di ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo, allungando la durata media del debito e riducendone il costo.

BolognaFiere S.p.A. è tra i principali operatori fieristici internazionali. Il Gruppo copre tutte le fasi della catena del valore (organizzazione fieristica, gestione venue, allestimenti & architecture), opera in oltre 15 Paesi localizzati in 3 continenti (Europa, Asia e America) e organizza più di cento eventi espositivi ogni anno. Nel 2005 è stato il primo operatore fieristico italiano ad aprire una sede in Cina dove oggi conta circa 60 dipendenti.

È il primo operatore in Italia per quota di fatturato ed eventi organizzati all’estero, è leader mondiale nel settore della Cosmetica con il brand Cosmoprof e nel mercato italiano degli allestimenti con i marchi che fanno capo ad Henoto S.p.A., organizza la più importante fiera internazionale di editoria per ragazzi, la Bologna Children’s Book Fair.

In Italia il Gruppo opera in 4 quartieri fieristicocongressuali: Bologna, Modena, Ferrara e, nel ruolo di partner industriale con una partecipazione del 15% di Nuova Fiera del Levante S.r.l., Bari.