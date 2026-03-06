Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Italmobiliare chiude anno record e brinda a caffè
Caffè Borbone chiude con fatturato +10,8%, Prosciutti Capitelli +6,4%
Il consiglio di amministrazione di Italmobiliare il progetto di bilancio della società al 31 dicembre 2025. Alla luce dei risultati conseguiti nel corso dell’esercizio, il cda proporrà la distribuzione di un dividendo di 1,1 euro per azione. Guardando all’aggregato pro-forma relativo alle Portfolio Companies, i ricavi crescono del 9,7% a 1,750 miliardi di euro. Ricavi in crescita per tutte le societ...
Fc - 58116
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency