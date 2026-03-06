UE: accordo su trasparenza e semplificazione in agricoltura

La Commissione Europea ha accolto con favore l'accordo politico raggiunto ieri tra il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo sulla proposta di modifiche mirate della legislazione che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (Ocm) e altre disposizioni correlate della politica agricola dell'UE.

"Questi cambiamenti", si legge in una nota della Commissione, "rafforzeranno la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e ripristineranno la fiducia tra gli attori della filiera agroalimentare. In particolare, queste misure rafforzeranno la posizione degli agricoltori nei negoziati con i trasformatori e altri attori, garantendo una condivisione più equa del valore aggiunto dei prodotti lungo l'intera catena di approvvigionamento".

L'accordo politico include i seguenti miglioramenti:

- Rafforzamento delle norme sulla contrattualizzazione, imponendo agli agricoltori l'uso di contratti scritti, garantendo loro prevedibilità e trasparenza;

- Rafforzamento della posizione delle organizzazioni di produttori, aumentando la loro capacità di organizzarsi sul mercato, in particolare semplificando le norme sul riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori (Aop);

- Definizione di norme sull'uso di termini facoltativi per "giusto", "equo" ed espressioni equivalenti, nonché per "filiere corte";

- Introduzione della possibilità di un sostegno finanziario aggiuntivo agli Stati membri da parte dell'UE per misure intraprese in periodi di gravi squilibri di mercato.

L'intesa prevede anche la protezione dei termini relativi ai tagli di carne o alle specie che saranno ora utilizzati solo per designare i prodotti a base di carne ed escluderanno, tra l'altro, i prodotti derivati da colture cellulari o tissutali. Preparazioni come hamburger o salsicce che possono essere a base di carne o contenere altri prodotti di origine vegetale non saranno coperte da questa protezione (leggi notizia EFA News).

Il settore agricolo, in particolare gli agricoltori, si trova ad affrontare una serie di sfide. Per questo motivo la Commissione ha presentato una proposta di modifica di alcune norme relative all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (Ocm), al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.

"L'accordo di ieri segna una pietra miliare importante per gli agricoltori europei. Stiamo trasformando una delle loro richieste chiave in azioni concrete, rafforzando la loro posizione nella filiera alimentare", dichiara il commissario UE per l'Agricoltura Christophe Hansen. "Con organizzazioni di produttori più forti, norme contrattuali più chiare e una migliore tutela delle denominazioni delle carni, questo accordo contribuisce a garantire che gli agricoltori siano ascoltati, abbiano una voce più forte sul mercato e ricevano una quota più equa del valore che creano".

L'accordo politico dovrebbe ora essere confermato quanto prima dai colegislatori.