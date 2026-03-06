Ortofrutta: nel 2025 consumi risalgono la china

Il 2025 ha segnato per l’ortofrutta italiana un anno di recupero e riequilibrio: tornano a crescere le quantità, si rafforza il ruolo della Gdo, accelera il confezionato e riparte il biologico, in un mercato che resta competitivo ma mostra segnali strutturali di consolidamento.Dopo le contrazioni registrate tra il 2021 e il 2023, in un contesto economico ancora prudente ma con inflazione più contenuta ris...