Eurostat: pil e occupazione in aumento

Nel quarto trimestre 2025, il pil destagionalizzato è aumentato dello 0,2% sia nell'area dell'euro che nell'UE, rispetto al trimestre precedente, secondo una stima pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nel terzo trimestre del 2025, il pil era aumentato dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,4% nell'UE.

Per l'intero anno 2025, il pil è aumentato dell'1,4% nell'area dell'euro e dell'1,5% nell'UE, dopo un +0,9% nell'area dell'euro e un +1,1% nell'UE. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il pil destagionalizzato è aumentato dell'1,2% nell'area dell'euro e dell'1,4% nell'UE nel quarto trimestre del 2025, dopo il +1,4% nell'area dell'euro e il +1,7% nell'UE nel trimestre precedente.

Nel quarto trimestre del 2025, il pil negli Stati Uniti è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente (dopo il +1,1% nel terzo trimestre del 2025). Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, è aumentato del 2,2% (dopo il +2,3% nel trimestre precedente).

Crescita del pil per Stato membro

Malta (+2,1%) ha registrato il maggiore incremento del pil rispetto al trimestre precedente, seguita da Lituania (+1,7%), Croazia e Cipro (entrambi +1,4%). Si sono osservate diminuzioni in Irlanda (-3,8%), Romania (-1,9%), Estonia e Lussemburgo (entrambi -0,1%).

In Italia la crescita del pil nel quarto trimestre 2025 presenta una variazione percentuale dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% rispetto a un anno prima.

Componenti del pil e contributi alla crescita

Le componenti del pil hanno registrato l'evoluzione seguente nel quarto trimestre del 2025:

la spesa per consumi finali delle famiglie è aumentata dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE (dopo rispettivamente +0,2% e +0,3%),

la spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche è aumentata dello 0,5% nell'area dell'euro e dello 0,7% nell'UE (dopo +0,7% in entrambe le aree),

gli investimenti fissi lordi sono aumentati dello 0,6% sia nell'area dell'euro che nell'UE (dopo +1,3% in entrambe le aree),

le esportazioni sono diminuite dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'UE (dopo +0,8% e +1,0% rispettivamente),

le importazioni sono diminuite dello 0,2% nell'area dell'euro e sono rimaste stabili nell'UE (dopo +1,8% e +1,7% rispettivamente).

Il contributo alla crescita del PIL deriva da:

la spesa per consumi finali delle famiglie è stata positiva sia per l'area dell'euro (+0,2 punti percentuali – pp) che per l'UE (+0,3 pp),

la spesa pubblica finale è stata positiva sia per l'area dell'euro (+0,1 pp) che per l'UE (+0,2 pp),

gli investimenti fissi lordi sono stati positivi sia per l'area dell'euro che per l'UE (+0,1 pp per entrambi),

la variazione delle scorte è stata negativa sia per l'area dell'euro (-0,1 pp) che per l'UE (-0,2 pp),

le esportazioni al netto delle importazioni sono state negative sia per l'area dell'euro che per l'UE (-0,1 pp per entrambi).

Occupazione

Il numero di occupati è aumentato dello 0,2% sia nell'area dell'euro che nell'UE nel quarto trimestre del 2025, rispetto al trimestre precedente. Nel terzo trimestre del 2025, l'occupazione era aumentata dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,1% nell'UE. Per l'intero anno 2025, il numero degli occupati è aumentato dello 0,7% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE, dopo rispettivamente +1% e +0,8% nel 2024.

Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, l'occupazione è aumentata dello 0,7% nell'area dell'euro e dello 0,6% nell'UE nel quarto trimestre del 2025, dopo +0,6% nell'area dell'euro e +0,5% nell'UE nel terzo trimestre del 2025.

Le ore lavorate sono aumentate dello 0,6% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE nel quarto trimestre del 2025, rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, le ore lavorate sono aumentate dello 0,9% nell'area dell'euro e dello 0,7% nell'UE.

Crescita dell'occupazione negli Stati membri

Nel quarto trimestre del 2025, Irlanda, Malta (entrambe +1,3%), Spagna e Cipro (entrambe +0,8%) hanno registrato la crescita più elevata dell'occupazione rispetto al trimestre precedente. Un calo dell'occupazione è stato registrato in Lituania (-2,3%), Estonia (-1,8%) e Germania (-0,1%).

In Italia, il tasso di crescita dell'occupazione nel quarto trimestre 2025 presenta una variazione dello 0,3% rispetto al terzo trimestre 2025 e dell'1,2% rispetto a un anno prima.

Livelli di occupazione nell'area dell'euro e nell'UE



Sulla base di dati destagionalizzati, Eurostat stima che nel quarto trimestre del 2025 nell'UE fossero occupati 221,1 milioni di persone, di cui 172,6 milioni nell'area dell'euro.



Evoluzione della produttività del lavoro



La combinazione di dati sul pil e sull'occupazione consente una stima della produttività del lavoro. Nel quarto trimestre del 2025, la produttività basata sulle persone è aumentata dello 0,6% nell'area dell'euro e dello 0,8% nell'UE rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. In base alle ore lavorate, la produttività rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente è aumentata dello 0,5% nell'area dell'euro e dello 0,7% nell'UE.