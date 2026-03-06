Eurostat/2. Ue, produzione a due velocità

A dicembre 2025, rispetto a novembre, la produzione totale di mercato è aumentata dello 0,2% nell'UE, ma è diminuita dello 0,1% nell'area dell'euro. Lo rende noto Eurostat, secondo cui l'indice della produzione totale di mercato (TMPI) è un indicatore composito che combina 4 indicatori statistici aziendali a breve termine che coprono la maggior parte dell'economia di mercato, ovvero la produzione nell'industria, nell'edilizia e nei servizi, nonché il volume degli scambi commerciali.



L'aumento della produzione totale di mercato nell'UE a dicembre è stato trainato dall'aumento delle costruzioni e del volume degli scambi commerciali (+1,2% e +1,0%, rispettivamente). I servizi hanno registrato un aumento minore (+0,3%), mentre l'industria ha registrato un calo (-0,8%).



Rispetto a dicembre dell'anno precedente, la produzione totale di mercato è aumentata dell'1,2% nell'UE e dello 0,9% nell'area dell'euro.