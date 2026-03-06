Guerra e rincari, agricoltura già in difficoltà

I primi segnali di aumento dei costi energetici dall’apertura del conflitto in Medio Oriente sono già palesi e potranno avere conseguenze in termini inflattivi sui consumi. Sul portafoglio delle famiglie i carburanti incidono per il 4%, l’energia per il 9,8%. Il carrello della spesa per il 20%.Nel settore primario, già oggi si registra una situazione di instabilità che, per vari motivi, sta intere...