Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Guerra e rincari, agricoltura già in difficoltà
Allarme per l’escalation improvvisa di prezzi dei combustibili e fertilizzanti
I primi segnali di aumento dei costi energetici dall’apertura del conflitto in Medio Oriente sono già palesi e potranno avere conseguenze in termini inflattivi sui consumi. Sul portafoglio delle famiglie i carburanti incidono per il 4%, l’energia per il 9,8%. Il carrello della spesa per il 20%.Nel settore primario, già oggi si registra una situazione di instabilità che, per vari motivi, sta intere...
Fc - 58138
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency