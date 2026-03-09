L'Emilia Romagna chiede fondi per l'agricoltura

Utilizzare eventuali risorse residue del Piano nazionale di ripresa e resilienza per finanziare progetti già presentati dalle imprese agricole e agroalimentari, valutati e inseriti in graduatoria dei bandi regionali dello sviluppo rurale, a oggi non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili. È la proposta avanzata dalla Regione Emilia-Romagna al Governo con una lettera dell’assessore regionale all...