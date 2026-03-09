Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
L'Emilia Romagna chiede fondi per l'agricoltura
La Regione scrive al ministro Lollobrigida per utilizzare eventuali residui del pnrr
Utilizzare eventuali risorse residue del Piano nazionale di ripresa e resilienza per finanziare progetti già presentati dalle imprese agricole e agroalimentari, valutati e inseriti in graduatoria dei bandi regionali dello sviluppo rurale, a oggi non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili. È la proposta avanzata dalla Regione Emilia-Romagna al Governo con una lettera dell’assessore regionale all...
Fc - 58152
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency