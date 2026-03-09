La Ue lancia Women in farming

In concomitanza con la Giornata internazionale della donna, la Commissione europea ha lanciato la piattaforma "Women in Farming", una nuova iniziativa volta a rafforzare l'emancipazione femminile nel settore agricolo e a rafforzare le pari opportunità in questo settore e nelle comunità rurali. Annunciata nella Visione per l'agricoltura e l'alimentazione della Commissione lo scorso anno, l'iniziativa mira a contribuire ad aumentare il numero di donne impegnate nelle imprese agricole, a promuovere lo scambio e la cooperazione e a favorire la condivisione delle migliori pratiche. Questo lancio giunge al momento opportuno, in quanto le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2026 Anno internazionale della donna agricoltrice.



Le donne svolgono un ruolo cruciale nell'agricoltura europea, promuovendo l'innovazione, la sostenibilità e la diversificazione nelle economie rurali. Con meno di un terzo delle aziende agricole gestite da donne (32%), le agricoltrici rimangono sottorappresentate come proprietarie, dirigenti e dirigenti. Per attrarre più donne nel settore agricolo e consentire lo scambio di esperienze, la Commissione Europea ha delineato nella sua Visione per l'Agricoltura e l'Alimentazione la creazione della Piattaforma Donne in Agricoltura.



Fungendo da forum per discutere e scambiare buone pratiche, i suoi membri saranno in grado di avviare un cambiamento volto a rafforzare l'impegno delle donne e le pari opportunità in agricoltura. Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2026 Anno Internazionale della Donna Agricola (IYWF 2026), incoraggiando l'avvio di attività volte a porre ulteriormente l'attenzione sulle donne impegnate nell'agricoltura e che intraprendono iniziative nelle aree rurali, per migliorare la loro condizione e aiutarle ad affrontare le sfide.



Il 26% degli agricoltori sotto i 40 anni sono donne Il 3% degli agricoltori sono donne sotto i 40 anni 9 ettari dimensione media delle aziende agricole gestite da donne La PAC e le donne in agricoltura L'attuale politica agricola comune (PAC) promuove esplicitamente la partecipazione delle donne all'agricoltura e all'economia rurale.



Nei loro piani strategici della PAC, i paesi dell'UE hanno maggiore margine di manovra per introdurre misure mirate, tra cui un maggiore sostegno finanziario per le donne agricoltrici. L'UE sta rafforzando la rappresentanza femminile nei ruoli di leadership, ad esempio negli organi decisionali nell'ambito delle iniziative LEADER.



Inoltre, la raccolta di dati disaggregati per genere è stata rafforzata durante l'attuale periodo di programmazione, poiché dati migliori consentono un'elaborazione delle politiche più efficace e basata su dati concreti. Solo nel 2024, 55.300 giovani donne hanno ricevuto supporto per avviare le loro attività agricole e beneficiare di un ulteriore sostegno al reddito.



La piattaforma, sottolinea il comunicato di Bruxelles, mira a:



facilitare iniziative di mentoring Sviluppare opportunità di networking e facilitare iniziative di mentoring a livello nazionale e comunitario;



promuovere i contatti



migliorare la situazione delle donne agricoltrici, creando al contempo una rete dinamica di agricoltori a livello europeo che favorisca i contatti, il dialogo e lo scambio tra pari. Incoraggiare i membri a condividere esperienze;



affrontare sfide comuni, trarre vantaggio dalla conoscenza collettiva, rafforzando così la loro capacità di superare gli ostacoli e prosperare nel settore agricolo;



Attività principale



L'attività principale della Piattaforma sarà il mentoring. I membri dovranno creare una rete di mentoring che riunisca agricoltrici esperte e donne nelle fasi iniziali del loro percorso professionale. I mentor svolgeranno un ruolo centrale condividendo conoscenze pratiche, competenze aziendali e orientamenti strategici personalizzati per i contesti agricoli. Il mentoring si svolgerà attraverso: supporto individuale individuale e interazioni di gruppo, promuovendo l'apprendimento tra pari, lo scambio di esperienze e l'incoraggiamento reciproco.



Candidature



Entrare a far parte della Piattaforma offre ai membri l'opportunità di entrare in contatto con colleghi in tutta l'UE. Ciò consentirà la condivisione di esperienze, approfondimenti e buone pratiche nei contesti nazionali e transfrontalieri. Un'attività centrale della Piattaforma sarà la creazione di una rete di mentor, che unirà agricoltori esperti provenienti da tutti i paesi dell'UE, fornendo orientamento e supporto.



Le attività di mentoring si concentreranno su argomenti pratici e orientati al business, adattati alle esigenze delle donne agricoltrici, come: lo sviluppo di business plan agricoli, la comprensione dei costi operativi e della gestione del tempo, l'orientamento nei mercati agricoli e nelle dinamiche economiche, l'innovazione e la tecnologia, l'espansione dell'attività agricola oltre la produzione alimentare, il marketing e la promozione dei prodotti agricoli, anche attraverso i social media, la consulenza su supporto, assistenza, pianificazione delle esigenze familiari, servizi di assistenza, previdenza e pensioni, tra gli altri.



Promuovendo una solida cultura del mentoring, la Piattaforma mira a dare potere alle donne in agricoltura, ad accrescere la loro fiducia in se stesse e a rafforzare la loro capacità di avere successo in agricoltura, sia nei rispettivi contesti nazionali che oltre. La Piattaforma sarà guidata dai desideri e dalle idee dei membri in materia di agricoltura e settori correlati. È l'opportunità per i membri di dare forma