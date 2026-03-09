Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Logistica, livelli "importanti" di traffico nei porti di La Spezia e Carrara
Movimentati nel 2025 1,3 milioni di contenitori e 17,45 mln di tonnellate di merce (+2,2%)
Nonostante l’attuale preoccupante contesto geopolitico e gli scenari conflittuali che si sono manifestati a varie riprese anche nel corso del 2025, riflettendosi pesantemente sul commercio internazionale e il trasporto marittimo, i porti del mar ligure orientale, ossia La Spezia e Carrara, hanno mantenuto importanti livelli di traffico, movimentando complessivamente oltre 1,3 milioni di contenitori (...
Fc - 58156
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency