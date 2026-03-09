Logistica, livelli "importanti" di traffico nei porti di La Spezia e Carrara

Nonostante l’attuale preoccupante contesto geopolitico e gli scenari conflittuali che si sono manifestati a varie riprese anche nel corso del 2025, riflettendosi pesantemente sul commercio internazionale e il trasporto marittimo, i porti del mar ligure orientale, ossia La Spezia e Carrara, hanno mantenuto importanti livelli di traffico, movimentando complessivamente oltre 1,3 milioni di contenitori (...