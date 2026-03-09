Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Logistica, Dils entra in Francia
Acquisito Eol, leader transalpino nel mercato immobiliare industriale e nella logistica
Dils, gruppo internazionale leader nel real estate presente in Italia, Olanda, Portogallo, Spagna, fa il suo ingresso nel mercato francese con l’acquisizione di EOL (Entrepôt On Line), primario player con oltre 25 anni di storia, leader nel mercato immobiliare industriale e nella logistica, rafforzato da un polo retail performante e con un posizionamento solido. Fondata nel 2000, EOL vanta una med...
Fc - 58158
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency