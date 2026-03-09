It does not receive public funding
Fileni ottiene l'accreditamento per il laboratorio

Riconosciuta l'adeguatezza del sistema di gestione

Consolidare l'impegno per la trasparenza e la qualità: è questo l'obiettivo raggiunto dalla Piattaforma Fileni che ha ottenuto l'Accreditamento per il Laboratorio Qualità, attraverso la società Carnj, specializzata nella trasformazione, nella macellazione e nel confezionamento. Il rigoroso iter completato in conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 è stato certificato da Acc...

