Gruppo Pini chiude il 2025 con numeri in crescita
Primo bilancio consolidato per la holding familiare che include il brand Ferrarini
Il Gruppo Pini archivia un 2025 all’insegna di una crescita solida e strutturata. La Holding ha chiuso l’esercizio con un fatturato di 1,8 miliardi di euro - 2,2 miliardi se si considerano le altre società appartenenti alla famiglia - il primo che include anche Ferrarini nel bilancio consolidato dopo l’omologa definitiva del concordato, segnando un incremento del 6% rispetto all’anno precedente a parità...
