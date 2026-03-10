Do you want to access to this and other private contents?
Asti Docg archivia 2025 difficile, si spera nell'Asia
Calo vendite in Europa e Nord America, compensato dall'ascesa in Cina, Giappone, EAU e Messico
L’Asti Docg ha chiuso un 2025 complicato, stretto a tenaglia tra i dazi statunitensi – primo mercato per il Moscato d’Asti – e il conflitto in Ucraina, con la Russia prima destinazione per l’Asti Spumante. Il risultato, rileva il Consorzio Asti Docg su base Nielsen IQ, si riassume in un calo a volume delle vendite globali in Gdo e retail (quasi 75 milioni di bottiglie) del 9%.“Che la fase sia diffici...
EFA News - European Food Agency
