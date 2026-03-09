Pewex: Massimo Lucentini è il nuovo dg

Cambio al vertice di Pewex: Massimo Lucentini ha assunto l'incarico di direttore generale, dopo essere stato per 15 anni alla guida di Todis. Insegna nata a Roma nel 1987, Pewex copre una quota di mercato dell'11% nei canali iper + liberi servizi + super ed è il il secondo player della Gdo nella provincia di Roma dove dispone di 40 store.

Pewex ha chiuso il 2025 con un fatturato intorno ai 880 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all'esercizio precedente, grazie anche all'apertura di quattro nuovi punti vendita. Il fatturato della produzione industriale ha raggiunto i 50 milioni di euro. Il piano industriale 2026 prevede l’apertura di due nuovi centri di lavorazione, e di 6 nuovi supermercati (2 Ultramercato, 2 Supermercato, 2 Pewex City), con un investimento complessivo di oltre 48 milioni di euro e l'assunzione di circa 600 nuovi collaboratori.

“La nostra azienda ha assunto una dimensione e un livello di complessità notevoli e abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di iniziare un percorso di integrazione manageriale che supportasse la governance familiare", afferma Paolo Cetorelli, fondatore di Pewex. "Negli ultimi anni abbiamo avuto il privilegio di trasformare una cordiale conoscenza di settore in una profonda amicizia con Massimo. Il confronto costante e la condivisione di valori hanno creato le basi naturali per unire i nostri percorsi professionali”.

"La mia sfida sarà quella di mettere a sistema la mia esperienza per rafforzare l’organizzazione aziendale mantenendo la struttura agile come è oggi, per migliorare sensibilmente l’offerta nella marca del distributore e per consolidare il posizionamento dell’insegna nel servizio e nei freschi”, dichiara da parte sua Massimo Lucentini.