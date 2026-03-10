Levante Prof: 400 aziende e 250 espositori fino a domani

È stata inaugurata domenica, presso la Fiera del Levante di Bari la X edizione di Levante Prof, la mostra internazionale eno-agroalimentare dedicata al mondo professionale dell’ospitalità e della ristorazione, in programma dall’8 all’11 marzo 2026. La manifestazione è presentata dagli organizzatori come uno dei principali appuntamenti del Sud Italia per i settori food, beverage, Ho.Re.Ca. e dell’agroalimentare made in Italy. Levante Prof 2026 ospita oltre 400 aziende e 250 espositori, distribuiti su più di 20mila metri quadrati. La tre giorni prevede showcooking, masterclass, contest, corsi di aggiornamento e convegni tematici, pensati per gli operatori del settore.

Tra gli eventi si segnala il Premio Trofeo PuntoIT, tappa ufficiale della Coppa Italia di Gelateria 2026, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Gelatieri. La competizione vede sfidarsi maestri gelatieri da tutta Italia e si concluderà con la premiazione del miglior gelato artigianale all’olio extravergine di oliva. Spazio anche alla panificazione e alla pasticceria con showcooking e corsi dedicati ai grandi lievitati. L’ottava edizione del concorso Divina Colomba premierà le migliori colombe artigianali nelle categorie tradizionale, al cioccolato e salata.

“La decima edizione di Levante Prof rappresenta un traguardo significativo per tutto il comparto Ho.Re.Ca del Sud Italia", ha dichiarato il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli. "In questi anni la manifestazione è cresciuta fino a diventare il più importante appuntamento B2B del Mezzogiorno dedicato ai professionisti del food, capace di coinvolgere l’intera filiera e attrarre operatori da tutto il Paese”.

“Iniziative come Levante Prof confermano quanto il comparto agroalimentare e quello dell’ospitalità siano centrali per la crescita economica della nostra regione. Qui non si incontrano soltanto imprese e operatori, ma visioni, competenze, filiere produttive e opportunità concrete di sviluppo”, dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli.

“Le aziende gastronomiche pugliesi", ha proseguito l'assessore, "rappresentano un patrimonio prezioso. Sono imprese che custodiscono tradizioni, valorizzano materie prime d’eccellenza, generano occupazione e portano nel mercato un racconto autentico della Puglia. Parlare di cibo oggi significa parlare anche di territorio, turismo, reputazione e capacità di creare valore attorno alle nostre identità produttive”.

All’interno della manifestazione trova spazio anche Splash, area collegata alla fiera con espositori dedicati ai mondi del beverage, spirits, mixology, servizi e hospitality, a conferma di una filiera sempre più integrata tra produzione, somministrazione, accoglienza e innovazione.

“Come Regione continueremo a sostenere le imprese", conclude l’assessore Paolicelli, "che investono in innovazione, promozione e qualificazione dell’offerta. Per noi accompagnare le aziende gastronomiche significa sostenere lavoro, impresa e futuro, ma anche rafforzare l’immagine di una Puglia che sa distinguersi attraverso il buon cibo, il buon bere e la cultura dell’ospitalità”.