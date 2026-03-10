Birra Moretti "Come piace a noi"

C’è qualcosa di profondamente italiano nel vivere la vita con un pizzico di spontaneità. I gesti improvvisi, le risate che scoppiano senza preavviso, i momenti condivisi, liberi da aspettative e formalità. Istantanee di quotidianità che diventano attimi autentici, da vivere insieme a chi ci fa stare bene. È da qui che riparte la campagna nazionale “Come piace a noi” di Birra Moretti, con lo spot che torna on air dall’8 marzo per celebrare, ancora una volta, la bellezza dello stare insieme in modo semplice e vero (leggi notizia EFA News).

Firmato dai registi Bellone&Consonni, lo spot racconta di momenti che non si pianificano, ma semplicemente accadono, proprio “come piace a noi”: un racconto corale e autentico che mette al centro la convivialità italiana. Le immagini restituiscono, con la tipica ironia del marchio, una quotidianità fatta di sguardi complici e tavolate improvvisate, di pranzi in famiglia nelle giornate di sole, pizze con gli amici e serate sotto le stelle, ricordandoci che non c’è nulla di più speciale dello stare insieme in modo semplice e autentico. Così Birra Moretti si conferma la scelta ideale per accompagnare con naturalezza ogni occasione di condivisione.

L’atmosfera del racconto è amplificata dalle note di “Noi ragazzi di oggi” di Luis Miguel, brano iconico degli anni ’80 che accende subito la memoria collettiva e restituisce un senso di familiarità. La creatività e la produzione della campagna, on air dall’8 marzo sulle principali reti televisive nazionali e sulle piattaforme digital, sono state realizzate dalla casa di produzione Movie Magic, in collaborazione con Dentsu Creative e pianificate da Dentsu Media.

Guarda il video dello spot di Birra Moretti: