Pasqua: Baci Perugina svela le novità

Anche quest’anno a Pasqua Baci Perugina rinnova il proprio racconto della sorpresa, reinterpretando la tradizione con uno sguardo contemporaneo. In un contesto in cui il regalo diventa sempre più un gesto simbolico capace di esprimere attenzione e desiderio di condivisione, la sorpresa assume un valore nuovo: non è solo ciò che si trova dentro l’uovo, ma l’emozione che riesce a generare. È in questa visione che si inseriscono le novità del 2026, tra preziosità e esperienzialità: da un lato l’Uovo Iconic, che si arricchisce di una sorpresa con cristalli swarovski; dall’altro la gamma tradizionale, che presenta la nuova referenza Crystal e conferma, per il secondo anno consecutivo, la scelta di trasformare la sorpresa in un’esperienza da vivere.

Con l’Uovo Baci Iconic, Baci Perugina porta avanti un’innovazione introdotta lo scorso anno: trasformare il guscio di cioccolato in un vero veicolo di emozioni. La superficie dell’uovo diventa una tela, uno spazio espressivo su cui le parole prendono forma e danno vita a un messaggio unico, capace di anticipare il significato del dono.

Il guscio, inciso con l’inconfondibile cielo stellato - segno distintivo del brand - accoglie un messaggio motivazionale scolpito direttamente nel cioccolato. Le parole non sono stampate né applicate: emergono dalla materia stessa, in un gesto che richiama l’antica arte pasticcera e la rilegge in chiave contemporanea. L’uovo si fa così cartiglio, oggetto narrativo che parla ancora prima di essere aperto e restituisce centralità al valore simbolico della Pasqua.

Disponibile nelle varianti Fondente, Fondente 70% e Latte, l’Uovo Baci Iconic unisce l’intensità del cioccolato alla croccantezza delle inclusioni, mentre l’incarto riprende la texture argentata che avvolge i celebri cioccolatini e anticipa la preziosità della sopresa presente al suo interno. Infatti, insieme ai quattro Baci Perugina Classico, ogni uovo custodisce una sorpresa con cristalli swarovski, una novità che aggiunge luce al momento dell’apertura e rende il gesto del dono ancora più memorabile.

L’altra novità del 2026 è l’ingresso dell’Uovo Baci Perugina Crystal nella gamma tradizionale. Infatti, dopo il successo della limited edition, il gusto ispirato alla luminosità dei cristalli entra nel mondo delle uova con una proposta che interpreta in chiave contemporanea l’identità Baci Perugina. L’intensità del cioccolato fondente incontra la vivacità agrumata dei cristalli all’arancia in un equilibrio raffinato, capace di rinnovare il gusto classico con una nota brillante e inaspettata.

Crystal amplia la gamma affiancandosi al Classico Fondente Luisa, al Latte, al Bianco, al Fondente 70% e al Caramellato alle Mandorle. Ogni referenza è caratterizzata da una veste grafica distintiva, con cromie che valorizzano l’unicità del gusto e restituiscono un’immagine elegante, pensata per il dono e la condivisione.

Per il secondo anno consecutivo, inoltre, la sorpresa della gamma tradizionale si conferma esperienziale. All’interno di ogni uovo, insieme ai quattro Baci Perugina Classico, è presente un voucher che consente di accedere a una selezione di esperienze in tutta Italia. Attraverso un QR code è possibile accedere alla landing page emozionidavivere.it e scegliere tra proposte legate al gusto, all’intrattenimento e al benessere - dalle degustazioni agli ingressi a cinema e musei, fino alle giornate in spa. Una volta selezionata l’esperienza, l’utente riceverà un buono via e-mail da presentare direttamente in struttura per vivere il momento.