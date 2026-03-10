Pasqua/2. KitKat lancia Playstation Trophy Hunt

In occasione della Pasqua 2026, per il terzo anno consecutivo KitKat e Sony Interactive Entertainment Italia rinnovano la loro collaborazione per offrire ai consumatori un’esperienza ancora più coinvolgente e sorprendente. Emblema del break a livello globale, KitKat continua a trasformare la pausa in un momento di gusto e intrattenimento e, anche quest’anno, rafforza il suo legame con il mondo del gaming grazie alla partnership con PlayStation Italia.

Protagoniste della stagione sono due referenze pensate per conquistare chocolate lovers e gamer: l’Uovo Classico al Cioccolato al Latte con inclusioni di wafer e l’Uovo al Cioccolato al Latte al Gusto Caramello con pezzetti di wafer. Due creazioni che uniscono la cremosità del cioccolato al latte alla croccantezza inconfondibile del wafer KitKat, per un break ancora più goloso e sorprendente.Le uova sono avvolte da un pack dal design distintivo che fonde l’identità visiva dei due brand e celebra l’universo PlayStation. Ma la vera sorpresa è all’interno: in ogni uovo i consumatori troveranno l’iconico KitKat Bunny insieme a un voucher per riscattare una settimana di prova gratuita di PlayStation Plus Premium, il servizio in abbonamento che consente l’accesso a una vasta libreria di giochi fruibili su console PS4 e PS5, oltre a multigiocatore online, giochi mensili, versioni di prova delle ultime uscite e molto altro.

La grande novità del 2026 è la KitKat PlayStation Trophy Hunt, un’attivazione che unisce la sorpresa e il delight delle uova di Pasqua all’universo degli achievement PlayStation. Alcune uova selezionate conterranno infatti un esclusivo portachiavi a forma di trofeo PlayStation - Bronzo, Argento, Oro o Platino - simboli iconici del mondo gaming, ciascuno collegato a un premio dedicato.Chi troverà il trofeo Bronzo potrà ricevere un mese di abbonamento a PlayStation Plus Premium; il trofeo Argento darà accesso a una Gift Card PlayStation Store del valore di 20€; con il trofeo Oro si potrà vincere un controller DualSense™ per PlayStation 5, mentre il rarissimo trofeo Platino - destinato solo ai giocatori più fortunati - permetterà di aggiudicarsi una console PlayStation5.

Come nel mondo PlayStation, anche nella KitKat PlayStation Trophy Hunt vale la stessa regola: più il trofeo è prestigioso, più sarà raro da trovare.Il concorso è valido dal 1° febbraio al 31 maggio 2026, con un montepremi complessivo di 9.400 euro.“KitKat continua a innovare il momento del break, rendendolo sempre più rilevante per il proprio target", afferma Chiara Richiedei, Marketing Manager Gifting & SeasonalsNestlé. "Con la KitKat PlayStation Trophy Hunt abbiamo voluto creare un’esperienza capace di unire la sorpresa tipica della Pasqua all’emozione dei traguardi PlayStation, trasformando ogni uovo in un momento di gioco ancora prima di accendere la console”.