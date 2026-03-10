It does not receive public funding
Unox inaugura stabilimento negli Usa

Investimento di 20 mln dollari per rafforzare la presenza in Nord America

Nei giorni scorsi Unox, azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali e sistemi per la trasformazione del cibo per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, ha festeggiato l’apertura ufficiale del suo nuovo stabilimento produttivo negli Stati Uniti, situato a Denver, in Nord Carolina. L’investimento, pari a 20 milioni di...

