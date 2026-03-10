Unox inaugura stabilimento negli Usa

Nei giorni scorsi Unox, azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali e sistemi per la trasformazione del cibo per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, ha festeggiato l’apertura ufficiale del suo nuovo stabilimento produttivo negli Stati Uniti, situato a Denver, in Nord Carolina. L’investimento, pari a 20 milioni di...