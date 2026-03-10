Do you want to access to this and other private contents?
Unox inaugura stabilimento negli Usa
Investimento di 20 mln dollari per rafforzare la presenza in Nord America
Nei giorni scorsi Unox, azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali e sistemi per la trasformazione del cibo per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, ha festeggiato l’apertura ufficiale del suo nuovo stabilimento produttivo negli Stati Uniti, situato a Denver, in Nord Carolina. L’investimento, pari a 20 milioni di...
EFA News - European Food Agency
