UE: al via piattaforma TraceMap contro le frodi alimentari

La Commissione europea ha presentato una nuova piattaforma di intelligenza artificiale , TraceMap, per accelerare l'individuazione di frodi alimentari, alimenti contaminati e focolai di malattie trasmesse da alimenti in tutta l'UE. In linea con gli elevati standard di sicurezza dell'UE per gli alimenti e i prodotti importati, questo nuovo strumento punta a rafforzare la sicurezza dei consumatori e aiuterà le autorità nazionali a lavorare in modo più efficace, innovando il modo in cui valutiamo, rileviamo e rispondiamo ai rischi per la sicurezza alimentare e alle attività fraudolente.

TraceMap utilizzerà l'intelligenza artificiale per migliorare le valutazioni del rischio per la sicurezza alimentare semplificando l'accesso e analizzando i dati critici; identificare rapidamente i collegamenti tra operatori e partite; monitorare l'intera filiera agroalimentare una volta identificato un rischio, consentendo richiami più rapidi di prodotti non sicuri o fraudolenti.

Da oggi, TraceMap sarà accessibile alle autorità nazionali di tutti gli Stati membri, consentendo loro di indirizzare meglio i controlli e condurre indagini più approfondite, senza richiedere risorse aggiuntive. La piattaforma utilizzerà l'ampia gamma di dati presenti nei sistemi agroalimentari dell'UE esistenti per tracciare rapidamente i modelli commerciali e i flussi di produzione. La piattaforma punta a migliorare l'accuratezza degli screening, ad accelerare l'individuazione di operatori sospetti e aiuterà gli investigatori a individuare frodi alimentari e focolai di origine alimentare, nonché a rimuovere rapidamente dal mercato i prodotti non conformi. TraceMap dovrebbe consentire agli Stati membri di colmare le lacune, affrontare le vulnerabilità e rafforzare le misure antifrode nel settore agroalimentare. La sua funzione è inoltre quella di consentire un migliore controllo delle merci importate, in linea con le misure rafforzate stabilite nella Visione per l'agricoltura e l'alimentazione.

Secondo il commissario europeo per la Salute e il Benessere degli Animali Olivér Várhelyi, TraceMap si profila come "un'infrastruttura fondamentale per la prevenzione e il controllo delle crisi e dovrebbe contribuire ad aumentare la fiducia di tutte le parti interessate nei nostri solidi sistemi di sicurezza alimentare".