Ieg, giudizi al rialzo grazie al Ssec di Vicenza

TP ICAP Midcap ribadisce la raccomandazione "Buy" con target price a 14,5 euro su Ieg-Italian Exhibition Group, società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale. IL nuovo giudizio al rialzo scatta dopo l'annuncio di ieri di SSEC - Storage & Solar Expo Conference, nuovo evento verticale dedicato al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo, che debutterà il 22 e 23 settembre 2026 a Vicenza.



Gli analisti ritengono che questa nuova iniziativa "sia coerente con il Piano Industriale 2025-2030, che prevede il lancio di un nuovo evento proprietario all'anno come leva per la crescita del portafoglio". SSEC è concepito come un'iniziativa autonoma ma complementare a KEY, seguendo lo stesso percorso che ha portato alla scissione di KEY da Ecomondo.

Gli analisti di TP ICAP Midcap evidenziano che "anche la scelta di Vicenza non è casuale": la prima edizione di SSEC, infatti, secondo gli esperti sarà tra i primi eventi a beneficiare del nuovo ampliamento del quartiere fieristico (oltre 5.500 metri quadri disponibili da fine agosto 2026), un investimento chiave del Piano che aumenterà la capacità di ospitare nuovi format e organizzare eventi in contemporanea.

"Trattandosi di un nuovo lancio, l'impatto economico di SSEC sull'esercizio 2026 non è ancora quantificabile - si legge nella ricerca - Tuttavia, la forte crescita strutturale dello storage e del fotovoltaico, unita al recente successo di KEY, suggerisce una domanda solida fin dalla prima edizione".

Infine, il broker francese TP Icap Midcap fa notare che il titolo IEG continua a mostrare una buona resilienza nonostante l'instabilità in Medio Oriente: l'esposizione diretta del Gruppo alla regione rimane limitata (tre eventi concentrati tra ottobre e novembre), mentre la diversificazione geografica e settoriale raggiunta negli ultimi anni rappresenta un vantaggio chiave per mitigare gli shock esterni e la volatilità macroeconomica. Oggi a Piazza Affari, per esempio, le azioni Ieg salgono del 2,15%.

Tornando a SSEC - Storage & Solar Expo Conference appena presentato, si tratta del nuovo appuntamento fieristico interamente dedicato al solare e ai sistemi di accumulo energetico. La prima edizione, come detto, si terrà dal 22 al 23 settembre 2026 alla Fiera di Vicenza, "in un territorio strategico per densità industriale e domanda di efficientamento energetico".

Nato come iniziativa complementare e sinergica a KEY, SSEC ne eredita autorevolezza, network internazionale e capacità organizzativa, proponendosi come evento verticale e altamente specializzato, orientato al business diretto tra operatori qualificati.

“Il sistema energetico globale sta vivendo una trasformazione strutturale senza precedenti - spiega Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG - Con una domanda in costante crescita e oltre l’80% della nuova capacità elettrica oggi rinnovabile, il fotovoltaico si conferma una leva strategica per la competitività industriale. In coerenza con il percorso avviato da KEY – The Energy Transition Expo, vogliamo offrire alle nostre community un secondo appuntamento annuale dedicato, creando un momento di confronto concreto su opportunità, modelli di sviluppo e prospettive di business”.

SSEC, come sottolinea la nota ufficiale, "si distingue per un format altamente professionale e progettato con l’intento di creare un evento realmente utile e orientato al business, verticale sul comparto e “smart”, con soluzioni di allestimento di alta qualità, personalizzabili con grafica add-on, che consentano alle aziende di concentrarsi suipropri clienti e sulle opportunità commerciali".

La manifestazione si rivolge a produttori, distributori, EPC contractor, installatori, progettisti, investitori e grandi utilizzatori di energia, configurandosi come punto di riferimento per chi opera nel solare e nello storage non solo come tecnologia, ma come leva strategica per l’efficienza energetica e la transizione industriale.

SSEC propone un palinsesto di workshop tematici e sessioni di approfondimento dedicate a: evoluzione normativa, tecnologie emergenti, modelli di business, innovazione nei processi energetici, integrazione dei sistemi di accumulo, applicazione di strumenti avanzati di analisi dati e Intelligenza Artificiale attraverso il contributo di associazioni industriali, organismi tecnico-scientifici, centri di ricerca e aziende espositrici.

Accanto alla parte conference, l’area expo ospiterà un’offerta altamente specializzata, dedicata alle tecnologie per il solare fotovoltaico, i sistemi di accumulo, le soluzioni integrate per la gestione dell’energia e i servizi a supporto della filiera, favorendo il contatto diretto tra domanda e offerta e il confronto tra operatori.

Non mancheranno eventi serali, formali e informali, in luoghi iconici di Vicenza, pensati per promuovere il territorio favorendo, allo stesso tempo, il networking e le relazioni di qualità tra espositori, buyer estakeholder.