Pallini: proseguono aperitiv letterari

Un’inchiesta che attraversa Roma, i Balcani e le rotte globali del narcotraffico per raccontare l’ascesa di una delle organizzazioni criminali più potenti degli ultimi anni sarà al centro del prossimo appuntamento di “Nero di seppia e Giallo Limoncello”, la rassegna romana che unisce noir, narrazione e convivialità. Protagonista della serata sarà il giornalista investigativo Nello Trocchia.

L’incontro si terrà mercoledì 25 marzo alle ore 19.30 presso il winebar Trimani, accompagnato da un aperitivo rinforzato e dai cocktail realizzati con Limoncello Pallini, simbolo della tradizione della storica azienda romana Pallini, da cui la rassegna prende il nome. Trocchia dialogherà con la giornalista Federica Fantozzi a partire dal suo libro "Invincibili. La mafia albanese da Roma alla conquista del mondo" (Rizzoli).

Nel volume l’autore ricostruisce la crescita della mafia albanese, un’organizzazione capace in pochi anni di passare da attività criminali marginali a una presenza dominante nei traffici internazionali di droga e negli equilibri della criminalità organizzata. Dalle prime collaborazioni con i clan italiani fino al controllo di rotte e porti strategici, l’inchiesta segue protagonisti e dinamiche di un fenomeno criminale sempre più globale.

“Nero di seppia e Giallo Limoncello” continua così a trasformare la presentazione di un libro in un momento di incontro e dialogo tra autore e pubblico, dove letteratura, racconto e convivialità si intrecciano attorno a un aperitivo pensato come parte integrante dell’esperienza.

Appuntamento mercoledì 25 marzo alle ore 19.30 presso il winebar Trimani.

Per informazioni e prenotazioni: 06 446 9630 [email protected]