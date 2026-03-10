Largo Consumo: crescita a valore nel 2025

Gdo in salute: il 2025 ha registrato un incremento del +2% nella spesa dei consumatori italiani, per un valore complessivo di 191 miliardi di euro. Il Largo Consumo ha confermato un andamento positivo a valore (+3%), raggiungendo 133 miliardi di euro, mentre il comparto Tech & Durables ha mostrato un lieve rallentamento (-1%), attestandosi a 58 miliardi di euro. È quanto emerso oggi, martedì 10 marzo, d...