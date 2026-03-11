Intesa Sanpaolo: finanza straordinaria per pmi Triveneto

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Banca dei Territori, ha riunito a Vicenza gli imprenditori di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per rilanciare l’approccio strategico dedicato alla finanza straordinaria per le Pmi attraverso un modello di advisory integrato, unico nel panorama nazionale, che ha già fatto registrare risultati significativi.

L’iniziativa, che ha coinvolto le eccellenze consolidate e i potenziali nuovi protagonisti dell’industria e manifattura della piccola e media impresa del nordest, rappresenta la settima tappa di una serie di incontri che Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori, ha annunciato nelle scorse settimane in occasione dell’appuntamento “Crescere per competere”, in cui il primo Gruppo bancario italiano ha illustrato ad una platea di imprenditori italiani eccellenti le peculiarità del proprio modello di Corporate Finance dedicato alle piccole e medie imprese.

Oggi questo modello di successo si rivolge a circa 900 Pmi suddivise tra le imprese clienti di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Si tratta di realtà produttive che per dimensione e valore sono potenzialmente pronte a intraprendere percorsi di crescita attraverso innovativi strumenti di Corporate Finance, tra cui finanza strutturata, Ipo, M&A, transizione generazionale e gestione della governance. A ciò si aggiunge la storica e forte vocazione all’export dell’industria locale in settori trainanti come la farmaceutica, l’aerospazio, le utilities, l’elettronica e i servizi avanzati, oltre al turismo e alla filiera agro-alimentare. L’economia di questi territori fa leva sulla sua elevata propensione a innovare e sulla sua capacità di esportare con successo sui mercati internazionali grazie anche al supporto della banca attraverso iniziative strategiche dedicate alla crescita internazionale e allo sviluppo del business in nuovi mercati.

Dal 2020, nei territori su cui si articolano le due Direzioni Regionali del Triveneto di Intesa Sanpaolo, sono state portate a termine operazioni di Corporate Finance per le piccole e medie imprese per oltre 1 miliardo di euro. Determinante per il raggiungimento di questi obiettivi la collaborazione all’interno del Gruppo guidato da Carlo Messina tra le Divisioni Banca dei Territori e IMI Corporate & Investment Banking (Imi Cib), con un modello in grado di coniugare l’investment banking per le Pmi, la capillarità territoriale della Banca dei Territori, la capacità di sostenere le imprese con il supporto creditizio e la gestione integrata delle esigenze personali degli imprenditori.

Per rendere accessibili questi servizi, infatti, Intesa Sanpaolo ha messo a punto una struttura dedicata alle attività di Corporate Finance per le Pmi, composta da oltre 70 Investment Banker, articolata in tre team territoriali e cinque desk specialistici (M&A, Ecm, Structured Finance, Capital Structure Solutions e Post Closing).

Intesa Sanpaolo di recente ha anche avviato una nuova offerta che integra la misura governativa dell’iperammortamento con il finanziamento dell’investimento fino al 100% del suo valore, con condizioni agevolate in termini di prezzo e soluzioni dedicate (S-Loan Progetti Green, D-Loan) e una linea di finanziamento a breve termine per anticipare la cassa che deriverà dal beneficio fiscale. Le imprese saranno supportate, attraverso una partnership dedicata, anche nel predisporre la documentazione necessaria per accedere agli incentivi.

In linea con il quadro normativo europeo che ha previsto requisiti dedicati per gli edifici esistenti, Intesa Sanpaolo sostiene inoltre la riqualificazione energetica degli immobili non residenziali delle imprese in Italia, circa 2 milioni di immobili aziendali potenzialmente impattati con Ape inferiore a C. L’obiettivo è di ridurre i costi energetici delle Pmi e preservare il valore degli immobili non residenziali grazie alla nuova linea di finanziamento S-Loan per gli Edifici Green, che può essere abbinata al nuovo Conto Termico 3.0 con incentivi pubblici in conto capitale.

“Il modello per la finanza straordinaria dedicato alle Pmi presentato oggi unisce la nostra grande tecnica nell’investment banking alla storica e capillare relazione sul territorio, offrendo agli imprenditori un’infrastruttura finanziaria strategica per accelerare la crescita, affrontare temi di governance e rafforzare la competitività. Abbiamo un rapporto privilegiato con le imprese locali, fondato sulla presenza storica e ramificata della Banca dei Territori e siamo certi che queste Pmi sapranno cogliere le occasioni di investimento e di mercato emergenti in un contesto in trasformazione", dichiara Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.