Cantina Valpolicella Negrar: Christian Zulian nuovo dg

La governance della Cantina Valpolicella Negrar si arricchisce di due nuove figure apicali. Christian Zulian assume il ruolo di direttore generale assieme alla direzione tecnica. A supporto dei nuovo dirigente vi sarà Carlo Callari in qualità di responsabile area enologica.

“Questa nomina rappresenta un passaggio strategico per la Cantina” ha dichiarato il presidente Giampaolo Brunelli, spiegando che “Zulian porta con sé una visione tecnica solida e una profonda conoscenza del settore, maturata in contesti strutturati e orientati alla qualità. La sua esperienza sarà determinante per accompagnare la cooperativa in una nuova fase di crescita, rafforzando integrazione organizzativa, identità territoriale e posizionamento sul mercato”.

Da parte sua il nuovo direttore generale ha affermato: “L’obiettivo è valorizzare pienamente il potenziale straordinario della Valpolicella, traducendolo in vini contemporanei, profondamente legati al territorio ma capaci di dialogare con i mercati internazionali. La qualità non è un traguardo ma un processo continuo, fatto di rigore tecnico, ascolto dei soci e visione condivisa”.

Con Callari "lavoreremo insieme con un approccio fortemente tecnico e orientato al risultato”, ha aggiunto Zulian, sottolineando che "l'obiettivo è costruire vini che interpretino in modo sempre più preciso l’identità della Valpolicella, evolvendo linguaggi e stili senza perdere autenticità”.

Con queste nomine, Cantina Valpolicella Negrar punta a rafforzare la propria governance tecnica e manageriale, “ponendo il vino, nella sua identità territoriale e nella sua capacità di interpretare il presente, al centro della strategia futura”.





