Bayer accelera sulla viticoltura rigenerativa

Si è svolto oggi nell’Auditorium di San Patrignano “Rigenerare per crescere”, l’evento promosso da Bayer per raccontare e condividere un progetto concreto di agricoltura rigenerativa calato nella realtà vitivinicola. L’azienda conferma il proprio impegno nel favorire una viticoltura capace di coniugare innovazione e benessere socio-economico di agricoltori e comunità, tutelando risorse naturali e redditività. Tutto questo per contribuire allo sviluppo di un’agricoltura più resiliente e orientata al lungo periodo.

Al centro di questo percorso ci sono le aziende agricole e i partner che hanno scelto di lavorare fianco a fianco con Bayer, mettendo in comune competenze, esperienza e visione per accelerare la transizione verso pratiche rigenerative.

Nel corso dell’evento sono state presentate le esperienze della campagna viticola 2025, primo anno dell’iniziativa, insieme agli obiettivi per il 2026, in un contesto vitivinicolo sempre più sfidante. Il settore, infatti, è chiamato a confrontarsi con gli effetti dei cambiamenti climatici, l’evoluzione di patogeni e parassiti, l’alterazione dei cicli fenologici della vite, l’attuale quadro normativo stringente e una crescente attenzione del mercato verso produzioni realizzate nel rispetto dell’ambiente. In questo scenario Bayer intende essere parte attiva del cambiamento, affiancando gli agricoltori che intraprendono un percorso rigenerativo. “Rigenerare per crescere” coinvolge aziende partner in Piemonte, Toscana e Veneto ed integra pratiche agronomiche implementate dalle aziende agricole, soluzioni innovative per la protezione delle colture e sistemi digitali di supporto alle decisioni (Dss). A queste attività si affiancano monitoraggi specifici della biodiversità, oltre ad azioni di comunicazione volte a diffondere conoscenza e favorire un cambiamento lungo la filiera.

“Per Bayer l’agricoltura rigenerativa è un modello di produzione basato sul raggiungimento di risultati chiave”, afferma Greta Pignata – Communications & Regenerative Agriculture Expert Bayer Crop Science Italia, tra cui: “aumento della resa e miglioramento della produttività, miglioramento del benessere socio economico di agricoltori e comunità, miglioramento della salute del suolo, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, tutela e ripristino della biodiversità, conservazione delle risorse idriche. All’interno di questa cornice si sviluppa il progetto 'Rigenerare per crescere'”.

Durante il talk dedicato alle esperienze in campo, i rappresentanti delle quattro aziende coinvolte nel progetto - realtà d’eccellenza del panorama vitivinicolo italiano e impegnate da tempo nell’evoluzione verso una viticoltura più sostenibile e rigenerativa: San Felice, Marcello del Majno, Fontanafredda e Montaribaldi – hanno condiviso il percorso intrapreso nel 2025. Affiancati dagli esperti Bayer, hanno raccontato come l’approccio rigenerativo si traduca concretamente nella gestione dei vigneti attraverso pratiche come ad esempio l’inerbimento permanente, la riduzione delle lavorazioni e del compattamento del suolo, il mantenimento di aree boschive, l’adozione di soluzioni innovative e sostenibili per la protezione delle colture, l’impiego di modelli previsionali per supportare decisioni fitosanitarie e un approccio sempre più orientato alla tutela delle comunità.

“San Felice è tra le realtà pioniere della viticoltura sostenibile in Toscana e partecipa attivamente a network internazionali dedicati alla viticoltura rigenerativa. Da tempo lavora sul recupero della fertilità dei suoli e sulla tutela della biodiversità. In particolare, su questo ultimo punto, con il progetto “Rigenerare per crescere” ha trovato un percorso concreto e misurabile per dare forza a questo impegno”, sottolinea Carlo De Biasi, direttore generale San Felice.

