Stretto di Hormuz di nuovo chiuso: quali effetti sui beni f&b?

Lo stretto di Hormuz continua a tenere banco nello scenario mondiale dei commerci. L'ultima notizia di oggi parla di chiusura per il canale di trasporto petrolifero più trafficato al mondo: chiusura che, come abbiamo già visto i giorni scorsi, ha un impatto immediato sui mercati energetici. Ma non solo. Come rilevano gli analisti internazionali, "le tariffe di spedizione stanno aumentando enormemente. I...