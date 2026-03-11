Do you want to access to this and other private contents?
Stretto di Hormuz di nuovo chiuso: quali effetti sui beni f&b?
Le merci più a rischio di transito (e di tariffe) in uno scenario che muta ogni giorno
Lo stretto di Hormuz continua a tenere banco nello scenario mondiale dei commerci. L'ultima notizia di oggi parla di chiusura per il canale di trasporto petrolifero più trafficato al mondo: chiusura che, come abbiamo già visto i giorni scorsi, ha un impatto immediato sui mercati energetici. Ma non solo. Come rilevano gli analisti internazionali, "le tariffe di spedizione stanno aumentando enormemente. I...
