Avolta, 2025 con utili e ricavi stabili
In crescita utili ed ebitda per la società svizzera proprietaria di Autogrill
Avolta AG, la ex Dufry, società di travel retail con sede a Basilea, in Svizzera, proprietaria del marchio Autogrill ha registrato un fatturato, un utile e un free cash flow "solidi" nel 2025. Lo sottolinea la stessa società elvetica nel suo comunicato ufficiale in cui riporta che il fatturato 2025 è aumentato dell'1,9% a 13,983 miliardi di franchi svizzeri pari a coirca 15,5 miliardi di euro, mentre l'...
Fc - 58229
EFA News - European Food Agency
