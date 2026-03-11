Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Sofidel prosegue la sua espansione negli Usa
Investimento da 775 mln dollari per ampliamento unità produttiva in Oklahoma
Sofidel, gruppo cartario produttore di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il marchio Regina, ha definito i dettagli del piano di espansione annunciato lo scorso ottobre per incrementare ulteriormente la sua capacità produttiva negli Stati Uniti.L’ampliamento sarà effettuato presso lo stabilimento integrato di Inola, in Oklahoma. Il piano prevede la r...
lml - 58230
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency