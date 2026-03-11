It does not receive public funding
Sofidel prosegue la sua espansione negli Usa

Investimento da 775 mln dollari per ampliamento unità produttiva in Oklahoma

Sofidel, gruppo cartario produttore di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il marchio Regina, ha definito  i dettagli del piano di espansione annunciato lo scorso ottobre per incrementare ulteriormente la sua capacità produttiva negli Stati Uniti.L’ampliamento sarà effettuato presso lo stabilimento integrato di Inola, in Oklahoma. Il piano prevede la r...

