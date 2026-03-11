Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Export vitivinicolo: calo pesante negli Usa ma in Francia va peggio
Volumi all'estero in calo nel 2025, il vino paga rallentamento generale dell'economia
Il vino italiano chiude l’export del 2025 a 7,78 miliardi di euro, il 3,7% in meno sul 2024, con i volumi a -1,9% per un totale di 21 milioni di ettolitri spediti. Lo rileva l’Osservatorio di Unione italiana vini (Uiv) sulla base dei dati rilasciati oggi da Istat. Nel complesso, il gap rispetto allo scorso anno segna -300 milioni di euro, per un saldo attivo con l’estero che, pur rimanendo nella top 5...
lml - 58231
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency