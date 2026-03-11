UE: piattaforma per promuovere donne in agricoltura

La Commissione Europea ha lanciato la piattaforma "Donne nell'agricoltura", una nuova iniziativa volta a emancipare le donne in agricoltura e a promuovere le pari opportunità nelle comunità rurali. Annunciata nella "Visione per l'agricoltura e l'alimentazione" della Commissione, la piattaforma mira ad aumentare la partecipazione delle donne all'agricoltura, a incoraggiare il tutoraggio e a condividere le migliori pratiche. Il lancio coincide con la proclamazione, da parte delle Nazioni Unite, del 2026 come Anno internazionale della contadina donna.

Nonostante il loro contributo fondamentale, le donne rimangono sottorappresentate nell'agricoltura dell'UE, gestendo solo il 32% delle aziende agricole. Le barriere persistenti, come la disparità di accesso alla terra, ai finanziamenti e alla formazione, continuano a limitare il loro potenziale.

L'attività principale della piattaforma sarà il mentoring. I mentori condividono conoscenze pratiche, creano una rete di tutoraggio per sfidare gli stereotipi, ispirare le giovani donne e normalizzare la leadership femminile nell'agricoltura. Mettendo in mostra modelli di ruolo e promuovendo il tutoraggio, mira a rafforzare la fiducia, migliorare l'accesso alle opportunità e garantire che i contributi delle donne siano pienamente riconosciuti.

Nell'ambito della politica agricola dell'UE, gli Stati membri possono ora introdurre misure mirate, compresi incentivi finanziari, per sostenere le agricoltrici. La Commissione sta inoltre lavorando per il miglioramento della raccolta dei dati per tenere conto anche del genere, al fine di migliorare l'elaborazione delle politiche. Solo nel 2024, 55 300 giovani donne hanno ricevuto sostegno per avviare le loro attività agricole e beneficiare di un sostegno supplementare al reddito. Un settore agricolo più equo e inclusivo è essenziale per il futuro dell'Europa.