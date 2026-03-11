Do you want to access to this and other private contents?
Logistica, per D'amico due navi in Cina
Siglate con i cinesi opzioni di acquisto per "Medium Range" da 50.000 tonnellate
D’Amico International Shipping S.A. società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, comunica che la propria controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda) (“d’Amico Tankers”), in base a quanto previsto dal contratto di costruzione firmato a gennaio 2026 con Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd. (“YZJ”), Cina, ha esercitato...
