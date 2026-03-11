Ortofrutta: Spagna batte cassa con Bruxelles

Attraverso il ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione, il governo spagnolo ha informato la Commissione Europea del proprio fabbisogno di finanziamento per i programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (Opfh) e delle loro associazioni per l'esercizio finanziario 2026, per un totale di 413 milioni di euro.

Tale importo è superiore del 5,8% rispetto a quello del 2025. Questa previsione viene effettuata all'inizio di ogni anno, sulla base dei programmi operativi approvati dalle Comunità Autonome. Gli aiuti europei rappresenteranno circa l'85% di questa cifra.

La tendenza, sia in termini di attuazione dei programmi che di erogazione degli aiuti, è in crescita dall'introduzione di questo regime di aiuti per il settore ortofrutticolo in Spagna nel 1997. La Spagna è il principale beneficiario di questi aiuti europei, ricevendo il 33% del totale, seguita da Italia (29%) e Francia (15%).

Questi sussidi andranno a beneficio di 407 organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni in 15 comunità autonome, in base al valore della loro produzione commercializzata. I principali beneficiari sono Andalusia, Murcia, Comunità Valenciana, Catalogna, Aragona, Estremadura e Navarra.

Tre anni dopo l'attuazione della Politica Agricola Comune (Pac) 2023-2027, per la prima volta tutti i programmi operativi saranno eseguiti nel 2026 ai sensi del Regolamento sui Piani Strategici.