Cdp sostiene il Gruppo Arena
Finanziamento da 20 milioni di euro al gruppo della gdo siciliana
Aumentare la competitività sul mercato di riferimento e rafforzare la crescita aziendale, potenziando in modo significativo le capacità logistiche e la copertura territoriale con nuovi punti vendita. È questo l’obiettivo del contratto di finanziamento da 20 milioni di euro che Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto insieme con il Gruppo Arena (azienda associata al gruppo VéGé) per sostenere nuove...
Fc - 58241
EFA News - European Food Agency
