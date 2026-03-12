Cdp sostiene il Gruppo Arena

Aumentare la competitività sul mercato di riferimento e rafforzare la crescita aziendale, potenziando in modo significativo le capacità logistiche e la copertura territoriale con nuovi punti vendita. È questo l’obiettivo del contratto di finanziamento da 20 milioni di euro che Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto insieme con il Gruppo Arena (azienda associata al gruppo VéGé) per sostenere nuove...