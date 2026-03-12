Bper, utili in rialzo del 36,2%

Il consiglio di amministrazione di BPER Banca S.p.A. ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio di esercizio di BPER e il bilancio consolidato del Gruppo BPER al 31 dicembre 2025. I risultati sono quelli approvati a febbraio con untile netto a 58,9 milioni di euro (+36,2%), utile lordo a 88,1 milioni (+34,5%), margine d'interesse a 158,5 milioni (+11,4%), margine d'intermediazione a 156,3 milioni (+12,8%), costi operativi a 38,5 milioni (8%) erogato complessivo 1,679 miliardi di euro (+6,8%) e stock impieghi a 4,3 miliardi (+8,8%).

Il Consiglio ha, inoltre, confermato la proposta di distribuzione di dividendi complessivi pari a € 1.367.573.042, importo che comprende l’acconto pari a € 196.432.365, deliberato nel mese di novembre 2025, e corrisponde ad un pay out pari al 75,2%. Ciò, sottolinea il comunicato ufficiale, "determina un saldo unitario, in contanti, pari a € 0,56 per ciascuna delle massime n. 2.091.322.638 azioni ordinarie che risulteranno emesse all’esito dell’esecuzione dell’aumento di capitale a servizio della fusione per incorporazione di Bpso, Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in BPER, la cui efficacia giuridica è prevista per il prossimo 20 aprile 2026".

Il cda "ha altresì deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti, in unica convocazione, per il giorno 23 aprile 2026", per deliberare, tra l'altro, sulla proposta di approvazione del bilancio di esercizio di BPSO al 31 dicembre 2025 e di destinazione dell’utile dell’esercizio 2025, sull’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, funzionale a conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere, in una o più tranches, all’acquisto di un numero massimo di 3.000.000 di azioni ordinarie, rappresentative dello 0,15% circa del capitale sociale della Società e comunque non superiore a un controvalore totale di circa 30 milioni di euro, al servizio dei sistemi di remunerazione, correnti e futuri".

La banca ha anche comunicato che, a decorrere dal 1° aprile 2026 Luca Gotti assumerà il ruolo di Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER. Gotti, oggi alla guida della Direzione Regionale Lombardia Ovest, incarico che manterrà ad interim, sostituirà Stefano Vittorio Kuhn, che lascerà la Banca per intraprendere nuove sfide professionali.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Stefano Vittorio Kuhn - dichiara l’amministratore delegato Gianni Franco Papa - per l’impegno e l’importante contributo umano e professionale prestato in questi anni. A lui vanno i nostri migliori auguri per il proseguimento del suo percorso. Al contempo auguriamo a Luca Gotti buon lavoro, certi che la Rete troverà in lui una guida capace e di esperienza per continuare a servire la nostra clientela in modo distintivo e accompagnare la crescita della Banca”.