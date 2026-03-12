Do you want to access to this and other private contents?
Credit Agrcole si espande in Ucraina
Acquisita Banca Lviv con sede a Leopoli, specializzata in pmi e imprese agricole
Crédit Agricole Ukraine, operatore di lunga data in Ucraina, ha firmato un accordo per acquisire fino al 100% del capitale azionario di Bank Lviv, banca ucraina specializzata nel segmento delle piccole e medie imprese (PMI) con sede a Leopoli, in Ucraina. Questa acquisizione, spiega il comunicato ufficiale, "consente a Crédit Agricole Ukraine di espandere la propria presenza nell'Ucraina occidentale, ra...
