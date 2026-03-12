Logistica: Zls di La Spezia, è fatta

Ha ricevuto notifica ufficiale nei primi giorni di marzo il DPCM che istituisce la Zona Logistica Semplificata (ZLS) “Porto e Retroporto della Spezia”. L’atto, siglato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 19 gennaio, fissa in tale data l’effettivo decorso giuridico della ZLS, la cui operatività è prevista per un settennato, con opzione di rinnovo per altri sette anni.

“In questa fase, Regione Liguria ha già attivato l'iter per definire il Comitato di Indirizzo, organismo la cui formalizzazione avverrà tramite un successivo provvedimento ministeriale - fa sapere l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana - L’intento è quello di giungere alla seduta d'insediamento già nel mese di aprile”.

Nel frattempo, gli uffici hanno già avviato la raccolta delle designazioni per i componenti dell'organismo. “Le imprese attive nelle zone ammesse agli aiuti di Stato della ZLS spezzina che abbiano intrapreso investimenti dal 19 gennaio - aggiunge Piana - potranno accedere ai crediti d’imposta. Una misura nazionale che dispone di 100 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028”.

Sotto il profilo della governance, oltre al delegato della Regione Liguria nella figura dell'assessore Piana, avranno diritto di voto nel Comitato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e un rappresentante indicato d’intesa dalle Camere di Commercio delle Riviere di Liguria e dell’Emilia. A questi si affiancheranno i membri designati dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri delle Imprese, delle Infrastrutture e dei Trasporti. In qualità di uditori, parteciperanno i sindaci dei comuni coinvolti, i vertici delle Province della Spezia e di Parma, oltre a un referente della Regione Emilia-Romagna.

“Il via libera alla ZLS spezzina rappresenta una svolta molto importante, nella direzione della crescita e dello sviluppo - dichiara l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone - Questo strumento garantirà una maggiore competitività alle imprese e influirà positivamente anche sull’attrattività del territorio e di tutte le zone retroportuali che hanno la possibilità di cogliere una grande occasione di crescita. Allo stesso modo, come Regione, siamo fortemente impegnati sulla implementazione della dotazione infrastrutturale esistente per accompagnare questa nuova capacità di sviluppo, in particolare con il completamento di tutte le opere strategiche attualmente in corso (variante Aurelia - interconnessione A12/A15 - nuovo casello e bretella di Ceparana) e con un lavoro sinergico insieme ad Ance, a Confindustria e ai Comuni coinvolti per l'inserimento della proposta di tracciato della nuova viabilità di collegamento tra La Spezia e Arcola nel Priimt, il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti”.

“Con il DPCM che istituisce la Zona Logistica Semplificata “Porto e Retroporto della Spezia” prende finalmente forma un progetto, fortemente sostenuto dal territorio, di grande rilevanza strategica per lo sviluppo del porto della Spezia e delle aree ad esso collegate - afferma il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Bruno Pisano - All’interno della ZLS del porto della Spezia è fondamentale includere non solo infrastrutture con una chiara funzione logistica, come il retroporto di Santo Stefano Magra, ma anche aree a prevalente vocazione industriale, presenti in particolare nel territorio emiliano. Solo in questo modo è possibile costruire un sistema integrato tra servizi logistici e produzione industriale, capace di valorizzare questi territori e di incrementare le opportunità e i volumi di traffico gestiti dal porto".

"Una visione - continua Pisano - pienamente coerente con la strategia di integrazione tra porto e retroporto, che porta a considerare lo scalo non più soltanto come un insieme di moli e banchine, ma come un sistema logistico esteso, che comprende le aree funzionali al porto, le principali vie di accesso e i mercati di riferimento”.

L’estensione della ZLS “Porto e Retroporto della Spezia” copre complessivamente 489 ettari. Il perimetro include i territori liguri di Arcola, Follo, La Spezia, Santo Stefano Magra, Sarzana e Vezzano Ligure, insieme ai nodi logistici emiliani di Parma, Noceto, Medesano, Fidenza e Fontevivo.





